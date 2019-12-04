Названы российские регионы, где больше всего импортных автомобилей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. По данным на первое июля текущего года, больше всего импортных автомобилей принадлежит жителям Москвы (1,81 миллиона), выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
Затем следуют Московская область (1,16 миллиона) и Санкт-Петербург (810 тысяч).
17 ноября, 08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
В рейтинг регионов вошли также Приморский (782) и Краснодарский края (657), Новосибирская (476) и Свердловская области (474), Красноярский край (440), Иркутская (434) и Ростовская области (398).
Всего в стране 16,7 миллиона иномарок, ввезенных из-за границы, что составляет примерно 38 процентов всего парка легковых автомобилей.