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Названы российские регионы, где больше всего импортных автомобилей
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РИА Новости

Названы российские регионы, где больше всего импортных автомобилей

15:46 04.12.2019 (обновлено: 16:43 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка автомобиля
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. По данным на первое июля текущего года, больше всего импортных автомобилей принадлежит жителям Москвы (1,81 миллиона), выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
Затем следуют Московская область (1,16 миллиона) и Санкт-Петербург (810 тысяч).
Автомобиль Lexus RX 350
17 ноября, 08:39
Названы самые популярные в России премиум-автомобили
В рейтинг регионов вошли также Приморский (782) и Краснодарский края (657), Новосибирская (476) и Свердловская области (474), Красноярский край (440), Иркутская (434) и Ростовская области (398).
Всего в стране 16,7 миллиона иномарок, ввезенных из-за границы, что составляет примерно 38 процентов всего парка легковых автомобилей.
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АвтостатАвтоМоскваМосковская областьКраснодарский крайРоссияПриморский крайСанкт-ПетербургОбщество
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