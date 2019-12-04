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2019-12-04T15:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561960323.html
Эксперт назвал решение Берлина выслать российских дипломатов поспешным
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РИА Новости

Эксперт назвал решение Берлина выслать российских дипломатов поспешным

15:36 04.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Решение Берлина о высылке двух российских дипломатов было поспешным, немецкая сторона должна понимать, какой негативный эффект это окажет на настроения российской стороны в преддверии нормандского саммита, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться". В генпрокуратуре ФРГ 4 декабря заявили, что в деле имеется "политический подтекст", который потребовал пересмотра результатов расследования, которое ранее вела прокуратура Берлина. В тот же день стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
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"Я рассматриваю это как продолжение Солсбери, аналогичные highly likely и так далее. Получается, что любой повод, любое подозрение могут использоваться против России. Кто в этом заинтересован, сказать сложно, но однозначно это ведет к ухудшению отношений не столько с Германией, сколько с коллективным Западом, и повторяется ситуация с Солсбери: не доказано, есть подозрения, есть предположения, на их основании делается вывод и так далее", - заявил Белов.
Эксперт напомнил, что согласно действующей дипломатической практике, Москва ответит зеркально, и "это ни к чему хорошему не приводит".
"Это однозначный минус для наших отношений, и инициатором этого ухудшения будет являться не российская сторона. И Берлин должен отдавать себе отчет, что он сознательно идет на ухудшение отношений. Какова причина того, что Берлин принимает такие поспешные решения, сказать сложно, я удивлен. По всем параметрам спешки в этом вопросе не должно было быть. То, что сейчас сделал Берлин - это поспешное решение, которое вполне осознается немецкой стороной в плане последствий", - отметил Белов.
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При этом он не исключил, что происходящее отразится и на предстоящем 9 декабря саммите "нормандского формата", хоть официально у него и другая повестка.
"Это, скорее всего, отразится на настроениях российского участника, а не немецкого", - резюмировал эксперт.
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Владислав БеловРоссийская академия наукМИД ГерманииГерманияРоссияБерлин (город)В мире
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