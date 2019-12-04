Поклонская назвала позицию Токаева по Крыму смелой

"Объективная и смелая позиция руководства Казахстана показывает то, что это люди, для которых слова честь, достоинство и зрелость являются принципами взаимоотношений с другими. Я скажу, что крымчане ценят такое отношение к нашему выбору. Желаю руководителям европейских стран тоже брать пример с лидеров Казахстана Токаева, Нигматулина и Назарбаева", - сказала РИА Новости Поклонская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".