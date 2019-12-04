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Поклонская назвала позицию Токаева по Крыму смелой
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РИА Новости

Поклонская назвала позицию Токаева по Крыму смелой

15:22 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала смелой и объективной позицию президента Казахстана относительно событий крымского референдума, который привел к воссоединению полуострова с Россией, и призвала лидеров европейских стран брать с него пример.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Аннексия, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".
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"Объективная и смелая позиция руководства Казахстана показывает то, что это люди, для которых слова честь, достоинство и зрелость являются принципами взаимоотношений с другими. Я скажу, что крымчане ценят такое отношение к нашему выбору. Желаю руководителям европейских стран тоже брать пример с лидеров Казахстана Токаева, Нигматулина и Назарбаева", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Касым-Жомарт ТокаевНаталья ПоклонскаяГосдума РФКрымРоссияКазахстанВ мире
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