Эрдоган и Трамп провели двустороннюю встречу в Лондоне

АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Лондоне, передает агентство Anadolu в среду.
О деталях переговоров не сообщается.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.