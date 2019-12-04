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Эрдоган и Трамп провели двустороннюю встречу в Лондоне
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РИА Новости

Эрдоган и Трамп провели двустороннюю встречу в Лондоне

15:20 04.12.2019 (обновлено: 16:09 04.12.2019)
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© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 4 декабря 2019
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 4 декабря 2019
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 4 декабря 2019
АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Лондоне, передает агентство Anadolu в среду.
О деталях переговоров не сообщается.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Саммит НАТО в ЛондонеДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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