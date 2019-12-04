Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T17:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561959504.html
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
https://cdn22.img.ria.ru/images/155242/39/1552423984_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fd61ce2ff92cdf6f87d86803e40fc191.jpg
РИА Новости

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

15:16 04.12.2019 (обновлено: 17:36 04.12.2019)
17712
© РИА Новости / Владимир КорневГрузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы в пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области
Грузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы в пункте пропуска Нехотеевка Белгородской области
© РИА Новости / Владимир Корнев
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Ранее депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины в ответ на аналогичные действия Москвы продлит действие спецпошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года.
Действующие с 1 августа ограничения затронули все товары из России, кроме угля кокса, бензина, сжиженного газа и продукции фармацевтики.
Россия предприняла ответные действия. Так, Москва запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.
Кроме того, с 1 июня Россия поставляет на Украину уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена и пропилена запрещен полностью.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 08:00
Украина отравила Америку
419233737
Обсудить 10
Ситуация на УкраинеОлег ОсиповАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А нельзя ввести эмбарго на поставки заробитчан, при этом для дивчин можно сделать исключение- нечего трассы оголять..
4 декабря, 16:32
Сергей Норд
28150006
Лучше введите мораторий на вести об этой Дэржаве
4 декабря, 15:24
ИИИсай Исаев
3370001
Рекомендуем
Газохранилище во Львовской области
Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту
Здание посольства России в Берлине
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"
Запуск ракеты-носителя Союз
"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
Германия вышлет двух сотрудников посольства России
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина отравила Америку
Акция националистов в Киеве
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев
Рабочий на газовой станции на Украине
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"
Символ НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2010 года
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния