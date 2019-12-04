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Школа волонтера
2019-12-04T15:32+0300
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Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
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РИА Новости

Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства

15:08 04.12.2019 (обновлено: 15:32 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаОколо 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
СОЧИ, 4 дек РИА Новости. Около 7,5 миллиарда рублей выделено в России на поддержку волонтерства в рамках нацпроектов, сообщил вчера на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.
По словам Кириенко, отношение государства к поддержке волонтерства меняется на глазах. Так, несколько лет назад по поручению президента Владимира Путина был учрежден день волонтёра в России, который отмечается 5 декабря.
Сергей Кириенко
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"Прошел год волонтера как признание особой значимости и вклада волонтера в развитие страны. И при утверждении национальных проектов есть отдельный подпроект, в котором на развитие и поддержку волонтерского движения выделено практически 7,5 миллиарда рублей", - заявил Кириенко.
Основной темой Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, стало партнерство. В среду стартовала деловая программа форума. Ее участники не только узнают тенденции развития волонтерства и нарабатывают профильные компетенции, но и выстраивают взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.
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Школа волонтераВолонтерыСочиВолонтерство в РоссииСергей Кириенко
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