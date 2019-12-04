Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства

СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Около 7,5 миллиарда рублей выделено в России на поддержку волонтерства в рамках нацпроектов, сообщил вчера на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

По словам Кириенко, отношение государства к поддержке волонтерства меняется на глазах. Так, несколько лет назад по поручению президента Владимира Путина был учрежден день волонтёра в России, который отмечается 5 декабря.

"Прошел год волонтера как признание особой значимости и вклада волонтера в развитие страны. И при утверждении национальных проектов есть отдельный подпроект, в котором на развитие и поддержку волонтерского движения выделено практически 7,5 миллиарда рублей", - заявил Кириенко.