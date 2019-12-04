Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Ранее агентство "Укринформ" передавало, что Зеркаль намерена уйти с должности, так как "не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое исполняет решение президента". Зеркаль 28 ноября сообщила, что написала заявление об увольнении.
"Зеркаль Елену уволили по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Также депутат сообщил, что кабмин принял еще ряд кадровых решений. В частности, правительство на заседании уволило Эдуарда Петренко с должности председателя Национальной службы здоровья, Сергея Билана - с поста заместителя председателя государственной фискальной службы, Романа Чернегу - с должности председателя госслужбы по вопросам труда и Ярослава Климовича - с поста председателя правления НАК "Надра Украины".
Зеркаль также возглавляет делегации, представляющие интересы Украины в спорах с РФ в международных инстанциях. Одна создана для представления Украины в Международном суде ООН по морскому праву, вторая - для участия в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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