Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

"Зеркаль Елену уволили по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также депутат сообщил, что кабмин принял еще ряд кадровых решений. В частности, правительство на заседании уволило Эдуарда Петренко с должности председателя Национальной службы здоровья, Сергея Билана - с поста заместителя председателя государственной фискальной службы, Романа Чернегу - с должности председателя госслужбы по вопросам труда и Ярослава Климовича - с поста председателя правления НАК "Надра Украины".