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Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД
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РИА Новости

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

15:07 04.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины/Михаил Палинчак / Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины/Михаил Палинчак /
Елена Зеркаль. Архивное фото
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Ранее агентство "Укринформ" передавало, что Зеркаль намерена уйти с должности, так как "не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое исполняет решение президента". Зеркаль 28 ноября сообщила, что написала заявление об увольнении.
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"Зеркаль Елену уволили по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Также депутат сообщил, что кабмин принял еще ряд кадровых решений. В частности, правительство на заседании уволило Эдуарда Петренко с должности председателя Национальной службы здоровья, Сергея Билана - с поста заместителя председателя государственной фискальной службы, Романа Чернегу - с должности председателя госслужбы по вопросам труда и Ярослава Климовича - с поста председателя правления НАК "Надра Украины".
Зеркаль также возглавляет делегации, представляющие интересы Украины в спорах с РФ в международных инстанциях. Одна создана для представления Украины в Международном суде ООН по морскому праву, вторая - для участия в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Ситуация на УкраинеАлексей ГончаренкоЕлена ЗеркальНадра УкраиныМеждународный суд ООНРоссияКиевУкраинаВ мире
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