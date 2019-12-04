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Кириенко: волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году
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РИА Новости

Кириенко: волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году

15:06 04.12.2019 (обновлено: 15:30 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловКириенко: волонтеры спасли более 18 тыс человек в 2019 году
Кириенко: волонтеры спасли более 18 тыс человек в 2019 году
© РИА Новости / Екатерина Лызлов
СОЧИ, 4 дек РИА Новости. Волонтеры в России спасли в 2019 году более 18 тысяч человек, сообщил вчера на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран. Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации Ассоциация волонтерских центров и "Волонтеры Победы", и проведён первый тематический форум добровольцев.
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"Только волонтерские организации спасли в этом году более 18 тысяч человек в нашей стране. Волонтеры-медики, которые спасали жизни и помогают людям правильно беречь и защищать свое здоровье", - заявил Кириенко.
Он добавил, что на форуме в Сочи присутствуют делегации из 120 стран.
"Это значит, что сейчас Россия и город Сочи стали мировой столицей добровольчества, волонтерства, а это значит мировой столицей добра. Главное слово, которое слышно на форуме - слово "добро", - заключил Кириенко.
Основной темой Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, стало партнерство. В среду стартовала деловая программа форума. Ее участники не только узнают тенденции развития волонтерства и нарабатывают профильные компетенции, но и выстраивают взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.
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Школа волонтераСочиСергей КириенкоВолонтерство в России
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