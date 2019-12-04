Прокуратура проверит аквапарк в Приамурье, где чуть не утонул ребенок

Как сообщал СК РФ по региону, вечером 3 декабря пять несовершеннолетних и двое взрослых посетили аквапарк, 9-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашел в плавательный бассейн и, не умея плавать, начал тонуть. Со дна бассейна ребенка "после значительного промежутка времени" извлек инструктор-спасатель аквапарка. Мальчика в состоянии комы доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).