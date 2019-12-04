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Прокуратура проверит аквапарк в Приамурье, где чуть не утонул ребенок
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РИА Новости

Прокуратура проверит аквапарк в Приамурье, где чуть не утонул ребенок

15:01 04.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Города России. Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку аквапарка в Благовещенске, где чуть не утонул 9-летний мальчик, сообщает надзорное ведомство.
Как сообщал СК РФ по региону, вечером 3 декабря пять несовершеннолетних и двое взрослых посетили аквапарк, 9-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашел в плавательный бассейн и, не умея плавать, начал тонуть. Со дна бассейна ребенка "после значительного промежутка времени" извлек инструктор-спасатель аквапарка. Мальчика в состоянии комы доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Прокуратура города Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области с выездом на место проводит проверку по факту несчастного случая в аквапарке "Плаза". В ходе проверки дается оценка исполнению в учреждении законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровью посетителей, в том числе несовершеннолетних", - сообщает ведомство.
В министерстве здравоохранения области РИА Новости сообщили, что ребенок находится в реанимации. "Состояние тяжелое, стабильное, находится в реанимации АОДКБ, получает необходимое лечение", - сообщили в минздраве.
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