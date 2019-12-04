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В Совфеде обещают зеркальный ответ на высылку членов дипмиссии из ФРГ
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РИА Новости

В Совфеде обещают зеркальный ответ на высылку членов дипмиссии из ФРГ

14:57 04.12.2019 (обновлено: 15:18 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку двух сотрудников посольства РФ в ФРГ, если те являются дипломатами, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Существует международная практика, не нами придуманная, предусматривающая всегда ответную высылку дипломатов, как правило, в том же числе. Так что у России есть все основания сделать это", - сказал Климов.
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Он уточнил, что зеркальный ответ последует, если высланные сотрудники посольства являются дипломатами, а не техническими персоналом.
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Совет Федерации РФАндрей КлимовГерманияРоссияПолитика
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