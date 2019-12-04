В Совфеде обещают зеркальный ответ на высылку членов дипмиссии из ФРГ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку двух сотрудников посольства РФ в ФРГ, если те являются дипломатами, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Существует международная практика, не нами придуманная, предусматривающая всегда ответную высылку дипломатов, как правило, в том же числе. Так что у России есть все основания сделать это", - сказал Климов.
Он уточнил, что зеркальный ответ последует, если высланные сотрудники посольства являются дипломатами, а не техническими персоналом.