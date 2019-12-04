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РИА Наука
2019-12-04T16:25+0300
https://ria.ru/20191204/1561957790.html
Ученые уточнили причины возникновения депрессии у женщин
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РИА Новости

Ученые уточнили причины возникновения депрессии у женщин

14:52 04.12.2019 (обновлено: 16:25 04.12.2019)
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© Depositphotos / evrmmntДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / evrmmnt
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что недостаток витамина D является лишь одним из факторов возникновения депрессии у женщин, а не главной причиной, как считалось раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Neuropharmacology.
Витамин D — целая группа важных соединений в человеческом организме, среди которых D3 (холекальциферол) содержится в мясе и жирной рыбе, а D2 (эргокальциферол) — в овощах, зелени и фруктах. Его главная роль в организме — обеспечивать всасывание кальция и фосфора в кишечнике. Также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма и выполняет множество иных функций. Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями (например, всем известному рахиту), но и к психическим и психоневрологическим расстройствам.
Российские ученые из петербургского университета ИТМО совместно с коллегами из Италии и Великобритании проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D.
Депрессия в современном мире стала очень распространенным аффективным расстройством. От него страдают примерно 840 миллионов человек, причем женщины подвержены болезни в 2 раза чаще мужчин. Это объясняется неустойчивостью гормонального фона, возникающей в определенные периоды жизни женщины: пубертат, беременность, время после родов и климакс.
Возрастные изменения и угасание функции яичников даются женщине особенно нелегко. Однако в связи со сложившейся экономической ситуацией и пенсионной реформой в России в этот период своей жизни она вынуждена продолжать работать. В совокупности такие условия приводят к полной разбалансировке нервной системы — именно поэтому у женщин во время климакса часто регистрируются явные психиатрические симптомы и аффективные расстройства депрессивного типа.
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В пользу того, что депрессия связана с недостатком витамина D, говорят несколько фактов. Во-первых, у людей с депрессией уровень витамина D обычно ниже обычного. Более того, его рецепторы расположены в частях мозга, отвечающих за поведение и эмоции. Витамин D регулирует выработку "гормона счастья" серотонина и участвует в работе иммунной системы, которая может влиять на уровень стресса и участвует в механизмах нейровоспаления, приводящего к гибели нервных клеток.
Тем не менее, многочисленные исследования, в которых ученые пытались повлиять на депрессивные состояния, увеличивая дозы витамина D, не дали однозначного результата, так как в них участвовали пациенты с различными дополнительными диагнозами.
Существуют доказательства, что на возникновение депрессии также влияют проблемы, связанные с микрофлорой кишечника, например дисбактериоз или синдром раздраженного кишечника. В этом случае прием витамина D3 будет иметь комплексный эффект, нормализуя процессы как в кишечнике, так и в нервной системе.
"Таким образом, в современной литературе выявлено несколько линий клинических доказательств, которые указывают на тесную связь между витамином D и депрессией у женщин, — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда, поддержавшего исследование, слова одного из авторов статьи Юлии Федотовой, доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории нейроэндокринологии Института физиологии имени И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург) и специалиста Международного научного центра "Биотехнологии третьего тысячелетия" Университета ИТМО. — Его дефицит может влиять на появление расстройств настроения, однако, он остается лишь одним из дополнительных усугубляющих ситуацию факторов, а не первопричиной. Тем не менее, многие аспекты того, как витамин D влияет на депрессию, все еще остаются невыясненными. Необходимы дальнейшие исследования, которые изучат потенциальный положительный эффект витамина D в терапии аффективных расстройств у женщин".
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