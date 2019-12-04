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Климов: высылка дипломатов негативно повлияет на диалог с Германией
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РИА Новости

Климов: высылка дипломатов негативно повлияет на диалог с Германией

14:50 04.12.2019 (обновлено: 15:04 04.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из ФРГ окажет негативное влияние на отношения России и Германии, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Этот инцидент, конечно, не прибавит энтузиазма в отношения России и ФРГ, негативное влияние будет", - сказал Климов РИА Новости.
Он назвал "недопустимой" постановку вопроса о том, что сотрудники российского посольства или российских органов власти могут быть причастны к чьему-либо убийству.
При этом зампред комитета СФ заявил, что инцидент с высылкой российских дипломатов не окажет никакого влияния на запланированную на 9 декабря встречу в нормандском формате.
"Я не вижу никакой связи между этими вопросами. Высылка наших дипломатов - это вопрос российско-германских отношений, а встреча в нормандском формате касается урегулирования на Украине. Россия заинтересована в мире и безопасности на Украине", - заявил Климов.
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