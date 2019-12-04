Климов: высылка дипломатов негативно повлияет на диалог с Германией

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из ФРГ окажет негативное влияние на отношения России и Германии, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Высылка российских дипломатов из ФРГ окажет негативное влияние на отношения России и Германии, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

"Этот инцидент, конечно, не прибавит энтузиазма в отношения России и ФРГ, негативное влияние будет", - сказал Климов РИА Новости.

Он назвал "недопустимой" постановку вопроса о том, что сотрудники российского посольства или российских органов власти могут быть причастны к чьему-либо убийству.

При этом зампред комитета СФ заявил, что инцидент с высылкой российских дипломатов не окажет никакого влияния на запланированную на 9 декабря встречу в нормандском формате.