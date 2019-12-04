РПЦ: законопроект "о домашнем насилии" разрушает семью

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем виде несовместим с традиционными духовно-нравственными ценностями и имеет "явную антисемейную направленность", говорится в заявлении патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

"Законопроект содержит серьезные концептуальные дефекты, делающие его несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. В частности, он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Несправедливо обременяя семейных людей и родителей, законопроект, тем самым, фактически вводит особое "наказание за семейную жизнь", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на ее сайте

Русской православной церкви такой подход назвали "крайне странным" в ситуации, когда "на государственном уровне делаются заявления о необходимости решения демографических проблем, повышения рождаемости, защиты и укрепления семьи, возрождения традиционных семейных ценностей".

По мнению профильной патриаршей комиссии, предложенный законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности "бракоразводных войн". В случае принятия законопроекта, отметили в Церкви, "каждый сможет в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы "профилактики семейно-бытового насилия" против своих близких".

"В такой ситуации межличностными отношениями начинают править не доверие и взаимопомощь, не любовь и уважение, а взаимный страх и подозрительность. Все, что сказано или сделано в семье, между близкими людьми в любой момент может быть использовано ими друг против друга", - заявили в комиссии. Подобная ситуация, подчеркнули авторы обращения, разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей.

Также в заявлении отмечается, что налицо "манипулирование общественным мнением" с целью создать у общества "впечатление, что брак и семья – это зло, источник угрозы и опасности для женщин и детей". Кроме того, комиссия обратила внимание на открытое письмо против принятия законопроекта, которое подписали более 190 российских общественных объединений и организаций.