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Религия и мировоззрение
2019-12-04T15:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561957391.html
РПЦ: законопроект "о домашнем насилии" разрушает семью
https://cdn22.img.ria.ru/images/156162/10/1561621071_0:293:2812:1874_1036x0_80_0_0_286667626a1d7fc4035ec973ca953cfc.jpg
РИА Новости

РПЦ: законопроект "о домашнем насилии" разрушает семью

14:45 04.12.2019 (обновлено: 15:53 04.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовГорожане на прогулке в сквере
Горожане на прогулке в сквере
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем виде несовместим с традиционными духовно-нравственными ценностями и имеет "явную антисемейную направленность", говорится в заявлении патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
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"Законопроект содержит серьезные концептуальные дефекты, делающие его несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. В частности, он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Несправедливо обременяя семейных людей и родителей, законопроект, тем самым, фактически вводит особое "наказание за семейную жизнь", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на ее сайте.
В Русской православной церкви такой подход назвали "крайне странным" в ситуации, когда "на государственном уровне делаются заявления о необходимости решения демографических проблем, повышения рождаемости, защиты и укрепления семьи, возрождения традиционных семейных ценностей".
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По мнению профильной патриаршей комиссии, предложенный законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности "бракоразводных войн". В случае принятия законопроекта, отметили в Церкви, "каждый сможет в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы "профилактики семейно-бытового насилия" против своих близких".
"В такой ситуации межличностными отношениями начинают править не доверие и взаимопомощь, не любовь и уважение, а взаимный страх и подозрительность. Все, что сказано или сделано в семье, между близкими людьми в любой момент может быть использовано ими друг против друга", - заявили в комиссии. Подобная ситуация, подчеркнули авторы обращения, разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей.
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Также в заявлении отмечается, что налицо "манипулирование общественным мнением" с целью создать у общества "впечатление, что брак и семья – это зло, источник угрозы и опасности для женщин и детей". Кроме того, комиссия обратила внимание на открытое письмо против принятия законопроекта, которое подписали более 190 российских общественных объединений и организаций.
"В сочетании с уже существующими нормами российского законодательства (некоторые из которых далеко не совершенны), законопроект создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей", - говорится в заявлении.
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Религия и мировоззрениерелигияЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеРусская православная церковьОбщество
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