В Петербурге пять судов эвакуируют из-за угроз минирования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Пять судов Пять судов Петербурга эвакуируют из-за угроз "минирования", письма с тем же содержанием разослали в более чем 50 школ, школ-интернатов и гимназий города, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

"Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский и Невский районные суды и Санкт-Петербургский городской суд эвакуируются", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба опубликовала содержание письма с угрозами о "минировании" и требованием выплатить 120 биткоинов. В адресатах письма, пришедшего на адрес городского суда, также указаны адреса более 50 учебных заведений города, среди которых и школы-интернаты.