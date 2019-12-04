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В Петербурге пять судов эвакуируют из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Петербурге пять судов эвакуируют из-за угроз минирования

14:41 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Пять судов Петербурга эвакуируют из-за угроз "минирования", письма с тем же содержанием разослали в более чем 50 школ, школ-интернатов и гимназий города, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.
"Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский и Невский районные суды и Санкт-Петербургский городской суд эвакуируются", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России
Вчера, 11:06
На юго-западе Москвы эвакуировали школу после звонка о минировании
Также пресс-служба опубликовала содержание письма с угрозами о "минировании" и требованием выплатить 120 биткоинов. В адресатах письма, пришедшего на адрес городского суда, также указаны адреса более 50 учебных заведений города, среди которых и школы-интернаты.
Волна "минирований" судов Петербурга началась в четверг, 28 ноября, когда пять судов получили письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов. Суды эвакуировали 29 ноября, а также 2 декабря. Опасные предметы при проверке судов обнаружены не были. Письма с угрозами переданы полиции.
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Санкт-Петербургский городской судСанкт-ПетербургПроисшествия
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