В ДТП с автобусами в Праге пострадали 18 человек, из них 13 детей

"В районе Ходов перевозивший детей автобус на небольшой скорости въехал в заднюю часть рейсового местного автобуса, в результате чего легкие ранения получили 13 детей в возрасте около четырех лет, им была оказана медпомощь на месте. Еще пятеро взрослых получили ранения средней тяжести, все они доставлены в пражские больницы. У них обнаружены в основном ушибы и порезы от разбитого стекла, одна женщина с повреждением головы переправлена в больницу на вертолете", - сказала Поштова.