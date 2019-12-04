В ДТП с автобусами в Праге пострадали 18 человек, из них 13 детей

ПРАГА, 4 дек – РИА Новости. По уточненным данным, в результате столкновения в среду утром двух автобусов в пражском районе Ходов пострадали 18 человек, из них 13 детей в возрасте около четырех лет, тяжелых ранений не зафиксировано, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Яна Поштова.
"В районе Ходов перевозивший детей автобус на небольшой скорости въехал в заднюю часть рейсового местного автобуса, в результате чего легкие ранения получили 13 детей в возрасте около четырех лет, им была оказана медпомощь на месте. Еще пятеро взрослых получили ранения средней тяжести, все они доставлены в пражские больницы. У них обнаружены в основном ушибы и порезы от разбитого стекла, одна женщина с повреждением головы переправлена в больницу на вертолете", - сказала Поштова.
Посольство РФ в Чехии пока не располагает данными о наличии россиян среди пострадавших. В городском управлении полиции РИА Новости сообщили, что у них пока нет данных о национальности пострадавших.
Район Ходов находится на юго-востоке Праги. Кроме нескольких гостиниц никаких туристических объектов там нет.
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