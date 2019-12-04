В Праге столкнулись два автобуса, 30 человек пострадали

"Столкновение двух автобусов произошло в районе Ходов, в одном из них ехали дети. К счастью, скорость движения автобусов была небольшой, поэтому большинство ранений носят легкий характер. Тем не менее, на помощь медикам вызван вертолет, на месте происшествия находится 6 санитарных машин, ситуация с ранеными еще требует уточнения", - сказала Поштова.