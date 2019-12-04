В Праге столкнулись два автобуса, 30 человек пострадали

ПРАГА, 4 дек – РИА Новости. В результате столкновения в среду двух автобусов в пражском районе Ходов пострадало около 30 человек, в том числе, дети, большинство ранений носит легкий характер, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Яна Поштова.
"Столкновение двух автобусов произошло в районе Ходов, в одном из них ехали дети. К счастью, скорость движения автобусов была небольшой, поэтому большинство ранений носят легкий характер. Тем не менее, на помощь медикам вызван вертолет, на месте происшествия находится 6 санитарных машин, ситуация с ранеными еще требует уточнения", - сказала Поштова.
Pomohli jsme s transportem zraněných osob do sanitních vozů @zzshmp. Na místě jsou členové posttraumatického týmu pražských hasičů. pic.twitter.com/Lke6KcXItJ— Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 4 декабря 2019 г.
Полиция приступила к расследованию причин аварии, движение в данном районе временно ограничено.