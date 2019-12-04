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https://ria.ru/20191204/1561948426.html
В Праге столкнулись два автобуса, 30 человек пострадали
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РИА Новости

В Праге столкнулись два автобуса, 30 человек пострадали

12:31 04.12.2019 (обновлено: 13:01 04.12.2019)
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© Пожарная служба ПрагиМесто столкновения двух автобусов в Праге
Место столкновения двух автобусов в Праге
© Пожарная служба Праги
ПРАГА, 4 дек – РИА Новости. В результате столкновения в среду двух автобусов в пражском районе Ходов пострадало около 30 человек, в том числе, дети, большинство ранений носит легкий характер, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Яна Поштова.
"Столкновение двух автобусов произошло в районе Ходов, в одном из них ехали дети. К счастью, скорость движения автобусов была небольшой, поэтому большинство ранений носят легкий характер. Тем не менее, на помощь медикам вызван вертолет, на месте происшествия находится 6 санитарных машин, ситуация с ранеными еще требует уточнения", - сказала Поштова.
Полиция приступила к расследованию причин аварии, движение в данном районе временно ограничено.
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