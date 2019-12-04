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2019-12-04T15:09+0300
https://ria.ru/20191204/1561953177.html
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
https://cdn23.img.ria.ru/images/156195/36/1561953672_60:0:1854:1009_1036x0_80_0_0_d4fbd20fb0c0825523b58c9a750aabb3.png
РИА Новости

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

14:06 04.12.2019 (обновлено: 15:09 04.12.2019)
110838
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту.
В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря.
Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24 декабря.
Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут перевозить пассажиров весной 2020 года.
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СимферопольКрымский мостМоскваКрымСевастопольСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Несуществующий поезд едет по несуществующему мосту.))) Здорово Мосфильм работает, голливуду только завидовать!:)
4 декабря, 15:48
Spiridonov Aleksei
433400223
Как называется сей паровоз?
4 декабря, 14:40
Андрей Вишневский
4100034
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