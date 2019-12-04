Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту.
В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря.
Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24 декабря.
Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут перевозить пассажиров весной 2020 года.