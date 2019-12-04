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РИА Наука
2019-12-04T13:32+0300
https://ria.ru/20191204/1561951976.html
Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год
https://cdn25.img.ria.ru/images/156194/67/1561946726_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_25f36bf4c155f5fbeb54e31a62c0c50b.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год

13:32 04.12.2019
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© Depositphotos / bit245Еда с высоким содержанием белка
Еда с высоким содержанием белка
© Depositphotos / bit245
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые-диетологи выяснили, что строгая белковая диета идет на пользу немногим — только тем, кто активно худеет за счет сокращения калорий или занимается силовыми тренировками для наращивания мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition.
Существует понятие рекомендованной нормы потребления белка — 0,8 грамма на килограмм веса в день. Для большинства взрослых людей именно это количество считается оптимальным. Например, для человека весом 68 килограмм ежедневная норма белков составляет 54 грамма. Это примерно 85 грамм постного мяса, две-три небольших порции молочных продуктов и 30 грамм семян или орехов.
При этом в СМИ регулярно появляется информация о пользе белковой диеты для похудения и просто для оздоровления организма.
Американские ученые из Университета Пердью решили выяснить, насколько полезно для здоровья употребление в пищу большего количества белков по сравнению с рекомендованной нормой. Речь идет именно о сравнении с нормой, а не о том, полезно ли в целом увеличивать количество белковых продуктов в рационе питания, так как это зависит от каждого конкретного случая.
Исследователи проанализировали результаты 1520 работ, опубликованные до августа 2018 года в авторитетных журналах. В итоге были отобраны 18 тематических исследований, охватывающих 981 участника. В сводном анализе использовались такие параметры, как возраст, суточное потребление белка, снижение веса и уровень физической активности. Все исследования касались сравнения мышечной массы у взрослых (старше 19 лет) здоровых людей за период шесть недель и больше.
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Результаты показали, что употребление белка сверх рекомендованной нормы идет на пользу только тем, кто худеет, придерживаясь разгрузочной диеты или голодания, или тем, кто занимается активными силовыми тренировками с целью нарастить мышечную массу.
"Это значит, что нет смысла призывать всех увеличивать потребление белка", — приводятся в пресс-релизе университета слова Уэйн Кэмпбелл, (Wayne W Campbell), руководителя исследования и профессора Университета Пердью, чьи научные интересы объединяют физиологию питания, гериатрию и спортивную медицину.
Авторы подчеркивают, что когда люди находятся в нейтральном метаболическом состоянии — не теряют и не набирают вес, — потребление повышенного количества белка не влияет на состав их тела. В таком случае нет смысла переходить на белковую диету. Но есть смысл придерживаться рекомендованной нормы, так как большинство людей и так потребляют белков больше, чем нужно.
"Возможно, исключение составляют только пожилые женщины, которые потребляют мало белка, но при этом стараются держать себя в форме и регулярно занимаются спортом", — говорит Кэмпбелл.
Что же делать людям, которые хотели бы немного похудеть, а впереди их ждут новогодние праздники и обильное застолье?
"Не сокращайте количество всех продуктов, которые вы обычно едите, потому что вы непреднамеренно сократите и белки. Вместо этого постарайтесь поддерживать или даже умеренно увеличивать продукты, богатые белком. Сокращайте углеводы и пищу, содержащую насыщенные жиры", — рекомендует ученый.
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