Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые-диетологи выяснили, что строгая белковая диета идет на пользу немногим — только тем, кто активно худеет за счет сокращения калорий или занимается силовыми тренировками для наращивания мышечной массы. Результаты исследования Ученые-диетологи выяснили, что строгая белковая диета идет на пользу немногим — только тем, кто активно худеет за счет сокращения калорий или занимается силовыми тренировками для наращивания мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

Существует понятие рекомендованной нормы потребления белка — 0,8 грамма на килограмм веса в день. Для большинства взрослых людей именно это количество считается оптимальным. Например, для человека весом 68 килограмм ежедневная норма белков составляет 54 грамма. Это примерно 85 грамм постного мяса, две-три небольших порции молочных продуктов и 30 грамм семян или орехов.

При этом в СМИ регулярно появляется информация о пользе белковой диеты для похудения и просто для оздоровления организма.

Американские ученые из Университета Пердью решили выяснить, насколько полезно для здоровья употребление в пищу большего количества белков по сравнению с рекомендованной нормой. Речь идет именно о сравнении с нормой, а не о том, полезно ли в целом увеличивать количество белковых продуктов в рационе питания, так как это зависит от каждого конкретного случая.

Исследователи проанализировали результаты 1520 работ, опубликованные до августа 2018 года в авторитетных журналах. В итоге были отобраны 18 тематических исследований, охватывающих 981 участника. В сводном анализе использовались такие параметры, как возраст, суточное потребление белка, снижение веса и уровень физической активности. Все исследования касались сравнения мышечной массы у взрослых (старше 19 лет) здоровых людей за период шесть недель и больше.

Результаты показали, что употребление белка сверх рекомендованной нормы идет на пользу только тем, кто худеет, придерживаясь разгрузочной диеты или голодания, или тем, кто занимается активными силовыми тренировками с целью нарастить мышечную массу.

"Это значит, что нет смысла призывать всех увеличивать потребление белка", — приводятся в пресс-релизе университета слова Уэйн Кэмпбелл, (Wayne W Campbell), руководителя исследования и профессора Университета Пердью, чьи научные интересы объединяют физиологию питания, гериатрию и спортивную медицину.

Авторы подчеркивают, что когда люди находятся в нейтральном метаболическом состоянии — не теряют и не набирают вес, — потребление повышенного количества белка не влияет на состав их тела. В таком случае нет смысла переходить на белковую диету. Но есть смысл придерживаться рекомендованной нормы, так как большинство людей и так потребляют белков больше, чем нужно.

"Возможно, исключение составляют только пожилые женщины, которые потребляют мало белка, но при этом стараются держать себя в форме и регулярно занимаются спортом", — говорит Кэмпбелл.

Что же делать людям, которые хотели бы немного похудеть, а впереди их ждут новогодние праздники и обильное застолье?