Дрозденко: участие в выборах зависит от оценки его работы жителями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что его решение об участии в выборах главы региона в 2020 году будет зависит от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом РФ.
"У меня два работодателя – жители Ленинградской области, которые меня избрали в 2015 году, и президент, который поддержал мое выдвижение и доверил управление Ленинградской областью. Если работодатели будут считать, что я не способен управлять регионом, то я не пойду на выборы. Если будет поддержка, то я буду участвовать в выборах", - сказал журналистам Дрозденко на пресс-конференции.
Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года.