Дрозденко: участие в выборах зависит от оценки его работы жителями

"У меня два работодателя – жители Ленинградской области, которые меня избрали в 2015 году, и президент, который поддержал мое выдвижение и доверил управление Ленинградской областью. Если работодатели будут считать, что я не способен управлять регионом, то я не пойду на выборы. Если будет поддержка, то я буду участвовать в выборах", - сказал журналистам Дрозденко на пресс-конференции.