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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-04T13:30+0300
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Дрозденко: участие в выборах зависит от оценки его работы жителями
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РИА Новости

Дрозденко: участие в выборах зависит от оценки его работы жителями

13:30 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что его решение об участии в выборах главы региона в 2020 году будет зависит от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом РФ.
"У меня два работодателя – жители Ленинградской области, которые меня избрали в 2015 году, и президент, который поддержал мое выдвижение и доверил управление Ленинградской областью. Если работодатели будут считать, что я не способен управлять регионом, то я не пойду на выборы. Если будет поддержка, то я буду участвовать в выборах", - сказал журналистам Дрозденко на пресс-конференции.
Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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