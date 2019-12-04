В Крыму назвали предложение отменить курортный сбор лукавством

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал лукавством предложение отменить эксперимент по взиманию курортного сбора из-за удорожания отдыха.
Ранее депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2020 года курортного сбора, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты.
"Несмотря на то, что Крым не участвует на сегодняшний день в эксперименте, уже есть положительные результаты в Ставрополье, Алтае и на Кубани. При этом никакого удорожания отдыха не произошло, потому как сумма курортного сбора с одной стороны символическая, а с другой - позволяет аккумулировать средства для благоустройства курортных территорий. Поэтому предложение отменить курортный сбор, мотивируя это якобы подорожанием стоимости отдыха, это лукавство перед новыми выборами в Госдуму", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, многие участники эксперимента положительно оценивают его промежуточные результаты. "В этом вопросе не стоит делать поспешных и преждевременных выводов", - подчеркнул Черняк.
Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент ранее был отложен. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 100 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.
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