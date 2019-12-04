В Крыму назвали предложение отменить курортный сбор лукавством

"Несмотря на то, что Крым не участвует на сегодняшний день в эксперименте, уже есть положительные результаты в Ставрополье, Алтае и на Кубани. При этом никакого удорожания отдыха не произошло, потому как сумма курортного сбора с одной стороны символическая, а с другой - позволяет аккумулировать средства для благоустройства курортных территорий. Поэтому предложение отменить курортный сбор, мотивируя это якобы подорожанием стоимости отдыха, это лукавство перед новыми выборами в Госдуму", - сказал РИА Новости Черняк.