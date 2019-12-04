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Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза"
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РИА Новости

Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза"

13:24 04.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую проверку компании "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение правительства опубликовал в среду депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Назначить общество с ограниченной ответственностью "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез компани"… субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности акционерного общества "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного депутатом в Telegram.
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