Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза"

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую проверку компании "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение правительства опубликовал в среду депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Назначить общество с ограниченной ответственностью "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез компани"… субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности акционерного общества "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного депутатом в Telegram.