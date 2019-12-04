Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза"

"Нафтогаз" готов к победе. Что греет украинскую душу, если нет газа В Амстердаме 4 декабря пройдут слушания по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому". При этом до окончания контрактов остаются считанные дни, а к согласию прийти так и не получается.