Кириенко рассказал, как стать успешным человеком

"У каждого свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что нужно несколько вещей: нам нужно ребенка с детства научить мечтать, потому что человек, который ни о чем не мечтает, скорее всего, ничего не добьется", — сказал Кириенко о том, что нужно предложить подростку, чтобы быть успешным.