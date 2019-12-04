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2019-12-04T14:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561951284.html
Кириенко рассказал, как стать успешным человеком
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РИА Новости

Кириенко рассказал, как стать успешным человеком

13:24 04.12.2019 (обновлено: 14:36 04.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 4 дек — РИА Новости. Люди не должны бояться мечтать, чтобы быть успешными, но с пониманием, что достижение цели зависит только от них самих, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В среду на полях Международного форума добровольцев состоялась конференция лидеров 100 лучших реализованных проектов. В ходе нее участники рассказали Кириенко о трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе, и озвучили предложения.

"У каждого свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что нужно несколько вещей: нам нужно ребенка с детства научить мечтать, потому что человек, который ни о чем не мечтает, скорее всего, ничего не добьется", — сказал Кириенко о том, что нужно предложить подростку, чтобы быть успешным.

Он отметил, что иногда родители или учителя боятся, что, если ребенок будет мечтать о чем-то, чего потом не добьется, это причинит ему боль.
"Мы сдерживаем детей от того, чтобы они мечтали. Я считаю, что мы лишаем их самого главного. Человек должен не бояться мечтать", — уточнил Кириенко.
Кириенко добавил, что мечтать нужно с понимаем, что достижение мечты в первую очередь зависит от тебя самого.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
20 сентября, 15:30
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
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Международный форум добровольцевСергей КириенкоСочиРоссияОбщество
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