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2019-12-04T14:24+0300
https://ria.ru/20191204/1561950059.html
Киев продлил спецпошлины на российские товары
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РИА Новости

Киев продлил спецпошлины на российские товары

13:01 04.12.2019 (обновлено: 14:24 04.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года, сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что такое решение Киев принял в ответ на аналогичные действия Москвы.
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Кабмин Украины в декабре 2015 года одобрил два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. После этого действие пошлин неоднократно продлевали.
Москва для защиты своего рынка с января 2016 года также приостановила договор о ЗСТ с Украиной и ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует против стран, поддержавших антироссийские санкции.
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15820044
Обсудить 7
Алексей ГончаренкоСитуация на УкраинеКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Рыдаем всей маршруткой!
4 декабря, 13:40
ПалПалыч
11160001
Да феолетово..😂
4 декабря, 13:12
skalin26
2200002
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