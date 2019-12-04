Киев продлил спецпошлины на российские товары

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года, сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" в Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года, сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что такое решение Киев принял в ответ на аналогичные действия Москвы.

Кабмин Украины в декабре 2015 года одобрил два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. После этого действие пошлин неоднократно продлевали.