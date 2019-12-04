В Кремле ответили на сообщения об использовании "ТамТама" террористами

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обратиться в компанию-провайдер мессенджера "ТамТам", комментируя возможность его использования террористами, причастными к теракту в Лондоне.
Ранее издание Insider со ссылкой на бельгийского эксперта по джихадистским группировкам Питера Ван Остайена сообщило, что террористическая организация "Исламское государство"* опубликовала первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне в российском мессенджере "ТамТам", тогда как ранее ими использовался Telegram.
В пресс-службе "ТамТам" заявили, что мессенджер всегда оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, запрет на это прописан в лицензионном соглашении мессенджера.
"С чего вы считаете, что это вопрос, который нужно задавать Кремлю? Второе. С чего вы считаете, что "ТамТам" контролируется российскими спецслужбами? И причем здесь Кремль и администрация президента или Путин?.. Я рекомендую вам обратиться в компанию, которая является провайдером этого сервиса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к предположению о том, что российские спецслужбы могли пропустить информацию о подготовке теракта через российский мессенджер.
Нападение с ножом на мосту в Лондоне произошло в пятницу. Пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
* Запрещенная в России террористическая организация