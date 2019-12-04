В Кремле ответили на сообщения об использовании "ТамТама" террористами

"С чего вы считаете, что это вопрос, который нужно задавать Кремлю? Второе. С чего вы считаете, что "ТамТам" контролируется российскими спецслужбами? И причем здесь Кремль и администрация президента или Путин?.. Я рекомендую вам обратиться в компанию, которая является провайдером этого сервиса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к предположению о том, что российские спецслужбы могли пропустить информацию о подготовке теракта через российский мессенджер.