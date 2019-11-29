В Лондоне мужчина с ножом ранил несколько человек

ЛОНДОН, 29 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Мужчина с ножом напал на людей в здании рядом с Лондонским мостом, сообщает Мужчина с ножом напал на людей в здании рядом с Лондонским мостом, сообщает Скотланд-Ярд

Полицейские получили вызов в 13:58 (16:58 мск).

"Задержан мужчина. Насколько мы понимаем, несколько человек получили ранения", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP — Sam Truelove (@samtruelove1) 29 ноября 2019 г.

Первоначально сообщалось о выстрелах на мосту — по данным СМИ, полицейские застрелили человека с ножом, который мог ранить нескольких прохожих. Затем в Скотланд-Ярде заявили, что задержали нападавшего. При этом очевидцы публикуют в соцсетях видео, на котором несколько человек дерутся с лежащим на земле мужчиной, а один из них выхватывает у кого-то нож. После непродолжительной драки на место прибывает вооруженная полиция, оттесняет людей от лежащего и после предупреждения стреляет в него.

(VIEWER DISCRETION ADVISED)

Full video of London Bridge shooting. Bystander can be seen with the knife the attacker was holding before the police fire shots after pulling all civilians away #LondonBridge pic.twitter.com/NdT3zpk03I — Harvey Bateman (@Harvey_Bman) 29 ноября 2019 г.

Позже в полиции подтвердили, что действительно застрелили нападавшего.

"На данном этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту неясны. Тем не менее из соображений предосторожности мы относимся к этому инциденту как к связанному с терроризмом", — говорится в сообщении полиции в Twitter

Позднее глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу заявил, что на теле подозреваемого нашли, предположительно, муляж взрывного устройства.

Он отметил, что расследовать инцидент будет его подразделение, говорить о мотивах нападавшего пока рано.

Движение по Лондонскому мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, которые оцепили территорию. В небе видны вертолеты. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.

Расположенная неподалеку станция метро London Bridge закрыта, поезда на ней не останавливаются.