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РИА Новости

В Лондоне мужчина с ножом ранил несколько человек

17:50 29.11.2019 (обновлено: 23:33 29.11.2019)
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© REUTERS / Neil KeenanАвтомобили скорой помощи в Лондоне, Великобритания. 29 ноября 2019
Автомобили скорой помощи в Лондоне, Великобритания. 29 ноября 2019
© REUTERS / Neil Keenan
Автомобили скорой помощи в Лондоне, Великобритания. 29 ноября 2019
ЛОНДОН, 29 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Мужчина с ножом напал на людей в здании рядом с Лондонским мостом, сообщает Скотланд-Ярд.
Полицейские получили вызов в 13:58 (16:58 мск).

"Задержан мужчина. Насколько мы понимаем, несколько человек получили ранения", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным телеканала Sky News, пострадавших пятеро.
Первоначально сообщалось о выстрелах на мосту — по данным СМИ, полицейские застрелили человека с ножом, который мог ранить нескольких прохожих. Затем в Скотланд-Ярде заявили, что задержали нападавшего. При этом очевидцы публикуют в соцсетях видео, на котором несколько человек дерутся с лежащим на земле мужчиной, а один из них выхватывает у кого-то нож. После непродолжительной драки на место прибывает вооруженная полиция, оттесняет людей от лежащего и после предупреждения стреляет в него.
Позже в полиции подтвердили, что действительно застрелили нападавшего.
"На данном этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту неясны. Тем не менее из соображений предосторожности мы относимся к этому инциденту как к связанному с терроризмом", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Позднее глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу заявил, что на теле подозреваемого нашли, предположительно, муляж взрывного устройства.
Он отметил, что расследовать инцидент будет его подразделение, говорить о мотивах нападавшего пока рано.
Движение по Лондонскому мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, которые оцепили территорию. В небе видны вертолеты. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.
Расположенная неподалеку станция метро London Bridge закрыта, поезда на ней не останавливаются.
Сведений о том, есть ли среди пострадавших россияне, пока нет, сообщил РИА Новости представитель российского посольства, добавив, что дипмиссия находится на связи с полицией.
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Инцидент у Лондонского мостаСкотленд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
Популярные комментарии
Новичёк?! )))
29 ноября, 18:28
ТуТау у кита
8411003
Не важно. Главное - жертвы чтоб были англичанами.
29 ноября, 18:17
ПСПетр Симонов
5200013
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