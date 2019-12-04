Трамп положительно оценил встречу с Джонсоном

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой лидеры обсудили темы НАТО и торговли.
"Мне понравилась наша вчерашняя встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в (резиденции) на Даунинг-стрит. Мы затронули множество вопросов, в том числе НАТО и торговлю", - написал Трамп в Twitter.
Enjoyed my meeting with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom at @10DowningStreet last night. Talked about numerous subjects including @NATO and Trade.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что Трамп и Джонсон, которые принимают в эти дни участие в юбилейном саммите НАТО, подчеркнули важность альянса для коллективной безопасности и заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз.