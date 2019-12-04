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Трамп положительно оценил встречу с Джонсоном
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РИА Новости

Трамп положительно оценил встречу с Джонсоном

12:46 04.12.2019 (обновлено: 13:26 04.12.2019)
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© AFP 2019 / Adrian Dennis Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствуют президента США Дональда Трампа по прибытии на саммит НАТО. 4 декабря 2019
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствуют президента США Дональда Трампа по прибытии на саммит НАТО. 4 декабря 2019
© AFP 2019 / Adrian Dennis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствуют президента США Дональда Трампа по прибытии на саммит НАТО. 4 декабря 2019
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой лидеры обсудили темы НАТО и торговли.
"Мне понравилась наша вчерашняя встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в (резиденции) на Даунинг-стрит. Мы затронули множество вопросов, в том числе НАТО и торговлю", - написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп и Джонсон, которые принимают в эти дни участие в юбилейном саммите НАТО, подчеркнули важность альянса для коллективной безопасности и заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз.
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Борис ДжонсонДональд ТрампНАТОВеликобританияСШАВ мире
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