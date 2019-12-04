Глава Ленинградской области призвал увеличить количество АЗС на М-11

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Скоростная платная автотрасса М-11 Москва - Санкт-Петербург нуждается в увеличении количества автозаправок, заявил журналистам губернатор Ленинградской области Скоростная платная автотрасса М-11 Москва - Санкт-Петербург нуждается в увеличении количества автозаправок, заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

"На трассе М-11 необходимо строительство современных автозаправочных комплексов и стоянок рядом с ними", - сказал он.

По словам Дрозденко, власти региона сделают все возможное, чтобы количество таких комплексов на трассе выросло. "Крупные комплексы строят серьезные компании - тот же "Лукойл" и другие. Управляющие компании дороги М-11 должны определиться с местами, где будут построены комплексы. Мы, безусловно, поможем, особенно при строительстве стоянок и мест отдыха для водителей", - сказал губернатор.

Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, открыта для сквозного движения 27 ноября, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 - около 2 тысяч рублей. На дороге расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.