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Глава Ленинградской области призвал увеличить количество АЗС на М-11
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РИА Новости

Глава Ленинградской области призвал увеличить количество АЗС на М-11

12:42 04.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Скоростная платная автотрасса М-11 Москва - Санкт-Петербург нуждается в увеличении количества автозаправок, заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"На трассе М-11 необходимо строительство современных автозаправочных комплексов и стоянок рядом с ними", - сказал он.

По словам Дрозденко, власти региона сделают все возможное, чтобы количество таких комплексов на трассе выросло. "Крупные комплексы строят серьезные компании - тот же "Лукойл" и другие. Управляющие компании дороги М-11 должны определиться с местами, где будут построены комплексы. Мы, безусловно, поможем, особенно при строительстве стоянок и мест отдыха для водителей", - сказал губернатор.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, открыта для сквозного движения 27 ноября, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 - около 2 тысяч рублей. На дороге расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.
Платные дороги России
27 ноября, 15:10
Платные дороги России
311003
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Трасса М-11 (Нева)Александр ДрозденкоМоскваЛенинградская областьРоссияОбщество
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