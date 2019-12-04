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Заседание по обжалованию ареста Соколова перенесли на 16 декабря
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РИА Новости

Заседание по обжалованию ареста Соколова перенесли на 16 декабря

12:42 04.12.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Заседание городского суда Санкт-Петербурга по обжалованию меры пресечения в виде ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, перенесено на 16 декабря, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Только что получил уведомление из городского суда. Заседание перенесено на 16 декабря 2019 года", - сообщил журналистам Почуев.
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Ранее адвокат историка утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что "сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения - нахождение под стражей на два месяца". "Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал", - заявлял ранее Почуев.
Защитник также пояснил, что планирует просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.
"Необходимо было время, чтобы понять, по какому адресу мог бы осуществляться домашний арест. Просить суд осуществлять домашний арест в квартире, где было совершено убийство, - это было бы кощунственно", - добавил адвокат в разговоре с журналистами после заседания районного суда.
Олег Соколов
2 декабря, 10:27
Историка Соколова вернут в Петербург после экспертизы в Москве
На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для проведения психолого-психиатрической экспертизы, проведение которой может занять около месяца.
По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза в своей квартире на Мойке 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
15 ноября, 16:53
Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
011162
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Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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