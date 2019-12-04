В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО

"Из-за технических несогласованностей (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18:00) на сайте совета сейчас опубликован старый текст заявления", — написал парламентарий в фейсбуке .

Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству. В новом документе, утверждает депутат, этот пункт отсутствует.