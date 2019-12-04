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В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
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РИА Новости

В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО

12:45 04.12.2019 (обновлено: 13:20 04.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На сайте Верховной рады опубликовали старый текст заявления по продвижению Украины в НАТО, заявил депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса Егор Чернев.

"Из-за технических несогласованностей (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18:00) на сайте совета сейчас опубликован старый текст заявления", — написал парламентарий в фейсбуке.

Новую версию документа он включил в публикацию.
Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству. В новом документе, утверждает депутат, этот пункт отсутствует.
Украина возобновила курс на вступление в НАТО после смены власти в 2014 году. В 2017 году членство в Североатлантическом альянсе было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов страны.
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