В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На сайте Верховной рады опубликовали старый текст заявления по продвижению Украины в НАТО, заявил депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса Егор Чернев.
"Из-за технических несогласованностей (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18:00) на сайте совета сейчас опубликован старый текст заявления", — написал парламентарий в фейсбуке.
Новую версию документа он включил в публикацию.
Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству. В новом документе, утверждает депутат, этот пункт отсутствует.
Украина возобновила курс на вступление в НАТО после смены власти в 2014 году. В 2017 году членство в Североатлантическом альянсе было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов страны.