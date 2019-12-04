В Татарстане потушили пожар на нефтеперекачивающей станции "Калейкино"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокачка по магистральным нефтепроводам не пострадала из-за пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане, пожар полностью потушен, вреда экологии нет, сообщил РИА Новости официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
Ранее представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубометров. Специалисты ведут поиск двух человек.
"Пожар был локализован, вреда экологии нет. Резервуар был выведен из эксплуатации некоторое время назад, стоял пустой. На прокачку нефти по магистральным нефтепроводам это никак не повлияло. Подрядная организация занималась демонтажем объекта", - сообщил он.
Позднее Демин уточнил, что пожар был полностью потушен. "За счет оперативной локализации пожара, сейчас он полностью ликвидирован", - подчеркнул он.
По его словам, предположительной причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси. "Возможной причиной стал взрыв газовоздушной смеси, но еще уточняем", - отметил Демин.