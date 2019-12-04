В Татарстане потушили пожар на нефтеперекачивающей станции "Калейкино"

"Пожар был локализован, вреда экологии нет. Резервуар был выведен из эксплуатации некоторое время назад, стоял пустой. На прокачку нефти по магистральным нефтепроводам это никак не повлияло. Подрядная организация занималась демонтажем объекта", - сообщил он.