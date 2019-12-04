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В Татарстане ищут рабочих, пропавших при пожаре на НПС "Транснефти"
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РИА Новости

В Татарстане ищут рабочих, пропавших при пожаре на НПС "Транснефти"

11:53 04.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты ведут поиск двух человек, проводивших ремонтные работы на загоревшемся резервуаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Ранее сообщалось о возгорании неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье".
"Местонахождение двух рабочих, проводивших ремонтные работы, неизвестно, ведутся поиски", - сказал собеседник агентства.
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