В Татарстане ищут рабочих, пропавших при пожаре на НПС "Транснефти"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты ведут поиск двух человек, проводивших ремонтные работы на загоревшемся резервуаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Ранее сообщалось о возгорании неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье".
"Местонахождение двух рабочих, проводивших ремонтные работы, неизвестно, ведутся поиски", - сказал собеседник агентства.