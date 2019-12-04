В Татарстане ищут рабочих, пропавших при пожаре на НПС "Транснефти"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты ведут поиск двух человек, проводивших ремонтные работы на загоревшемся резервуаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.