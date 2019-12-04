В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

Также на YouTube опубликовали видео, на котором актрисы, модели и певицы рассказывают о работе над календарем и том, как создавалась новая интерпретация главной героини трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".

"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.

"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.

"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.

"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.

"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.

"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.

"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.

"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.

"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.

"Джульетта всегда была ориентиром в моем мире, эталоном, мечтой и иллюзией. Эта моя работа посвящена всем женщинам. Думаю, когда вы смотрите на фотографии девушек, можно увидеть сходство с Джульеттой", — подчеркнул Роверси.

Календарь Pirelli был впервые опубликован в 1964 году как подарок для лучших клиентов бренда по производству шин. В 1974 году его издание прекратили и возродили только через десять лет.