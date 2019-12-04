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Культура
2019-12-04T13:19+0300
https://ria.ru/20191204/1561946845.html
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/54/1561945424_0:209:1753:1195_1036x0_80_0_0_5bf5825d4b034dfd36391c9bd89baac4.jpg
РИА Новости

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

13:19 04.12.2019
1692
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты". Все снимки сделал итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси, сообщает Evening Standard.
Также на YouTube опубликовали видео, на котором актрисы, модели и певицы рассказывают о работе над календарем и том, как создавалась новая интерпретация главной героини трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".
© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины. Джульетта — символ первой любви и нежности", — рассказала актриса Эмма Уотсон.

Эмма Уотсон в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
1 из 6

"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины. Джульетта — символ первой любви и нежности", — рассказала актриса Эмма Уотсон.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Паоло рассказывает истории на своих фотографиях. Он отлично читает людей, — считает Кристен Стюарт, — Плюс, я огромный фанат Джульетты".

Кристен Стюарт в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
2 из 6

"Паоло рассказывает истории на своих фотографиях. Он отлично читает людей, — считает Кристен Стюарт, — Плюс, я огромный фанат Джульетты".

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.

Индия Мур в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
3 из 6

"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.

Миа Гот в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
4 из 6

"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Миа Гот на одном из снимков для календаря Pirelli 2020

Миа Гот в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
5 из 6

Миа Гот на одном из снимков для календаря Pirelli 2020

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.

Крис Ли в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
6 из 6

"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
1 из 6

"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины. Джульетта — символ первой любви и нежности", — рассказала актриса Эмма Уотсон.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
2 из 6

"Паоло рассказывает истории на своих фотографиях. Он отлично читает людей, — считает Кристен Стюарт, — Плюс, я огромный фанат Джульетты".

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
3 из 6

"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
4 из 6

"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
5 из 6

Миа Гот на одном из снимков для календаря Pirelli 2020

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi
6 из 6

"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.

© REUTERS / Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Джульетта всегда была ориентиром в моем мире, эталоном, мечтой и иллюзией. Эта моя работа посвящена всем женщинам. Думаю, когда вы смотрите на фотографии девушек, можно увидеть сходство с Джульеттой", — подчеркнул Роверси.

Календарь Pirelli был впервые опубликован в 1964 году как подарок для лучших клиентов бренда по производству шин. В 1974 году его издание прекратили и возродили только через десять лет.
Эмма Уотсон на съемках календаря Pirelli
8 августа, 12:21Культура
В поисках Джульетты: взгляд со стороны на съемки календаря PirelliКадры со съемок знаменитого календаря Pirelli на следующий год – в фотоленте Ria.ru.
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