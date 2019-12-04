В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины. Джульетта — символ первой любви и нежности", — рассказала актриса Эмма Уотсон.
"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины. Джульетта — символ первой любви и нежности", — рассказала актриса Эмма Уотсон.
"Паоло рассказывает истории на своих фотографиях. Он отлично читает людей, — считает Кристен Стюарт, — Плюс, я огромный фанат Джульетты".
"Паоло рассказывает истории на своих фотографиях. Он отлично читает людей, — считает Кристен Стюарт, — Плюс, я огромный фанат Джульетты".
"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.
"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.
"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.
"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.
Миа Гот на одном из снимков для календаря Pirelli 2020
"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.
"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.
"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины. Джульетта — символ первой любви и нежности", — рассказала актриса Эмма Уотсон.
"Паоло рассказывает истории на своих фотографиях. Он отлично читает людей, — считает Кристен Стюарт, — Плюс, я огромный фанат Джульетты".
"Я считаю, что сейчас современную Джульетту можно найти где угодно", — прокомментировала актриса Индия Мур.
"Работать с Паоло было одно удовольствие. Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр, это вдохновляет меня, — поделилась актриса Миа Гот.
Миа Гот на одном из снимков для календаря Pirelli 2020
"Я полностью погрузилась в этот образ и эмоции, почувствовала себя ранимой", — рассказала китайская певица Крис Ли.
"Джульетта всегда была ориентиром в моем мире, эталоном, мечтой и иллюзией. Эта моя работа посвящена всем женщинам. Думаю, когда вы смотрите на фотографии девушек, можно увидеть сходство с Джульеттой", — подчеркнул Роверси.