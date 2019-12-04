В Николаеве напали на журналиста, заявили в СЖУ

Сайт "Новости-N", сообщил, что на Влащенко напали 30 ноября возле дома, где он живет. Указывается, что неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударил в лицо.

"Международная федерация журналистов выражает солидарность с николаевским журналистом Александром Влащенко, который стал жертвой грубого нападения. Если бы не первая медицинская помощь, оказанная женой, последствия для журналиста могли быть трагическими… Нападение на Александра Влащенко необходимо эффективно расследовать, а нападающие должны получить ощутимое наказание", - написал Томиленко на своей странице в Facebook .

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.