В Николаеве напали на журналиста, заявили в СЖУ

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Неизвестные напали на журналиста сайта "Новости-N" Александра Влащенко в Николаеве, союз журналистов Украины требует проведения эффективного расследования, сообщил в среду глава союза Сергей Томиленко.
Сайт "Новости-N", сообщил, что на Влащенко напали 30 ноября возле дома, где он живет. Указывается, что неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударил в лицо.
"Международная федерация журналистов выражает солидарность с николаевским журналистом Александром Влащенко, который стал жертвой грубого нападения. Если бы не первая медицинская помощь, оказанная женой, последствия для журналиста могли быть трагическими… Нападение на Александра Влащенко необходимо эффективно расследовать, а нападающие должны получить ощутимое наказание", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
По данным пресс-службы полиции Николаевской области, правоохранители принимают меры по задержанию злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает штраф или исправительных работы сроком до одного года.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.