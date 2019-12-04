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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-04T10:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561942393.html
Волков рассказал Матвиенко о реализации нацпроектов в республике
https://cdn25.img.ria.ru/images/152263/26/1522632614_0:0:2830:1592_1036x0_80_0_0_1dc5b385222427547c6d79d81fa30e55.jpg
РИА Новости

Волков рассказал Матвиенко о реализации нацпроектов в республике

10:15 04.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о реализации национальных проектов в республике, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ходе беседы, состоявшейся в Москве во вторник, обсуждалось софинансирование расходных обязательств республики по нацпроектам из федерального бюджета и рассматривались вопросы социально-экономического развития Мордовии.
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Волков сообщил, что, согласно предварительным итогам 2019 года, рост объемов промышленного производства в Мордовии составит 117%. "Это существенно выше среднего уровня. По данному показателю регион может стать одним из лидеров", - отметила Матвиенко.
Глава Мордовии рассказал о достигнутой положительной динамике в области сельского хозяйства, в частности, в сфере мясомолочного производства. "Рост объемов производства АПК за 10 месяцев текущего года составил 108%, производства молока - 104%. Сейчас строим ещё 8 больших животноводческих комплексов", - отметил Волков.
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При обсуждении реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" глава Мордовии проинформировал, что в этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем в предыдущем. Также на встрече говорили о решении вопросов, возникающих в ходе долевого строительства в жилищной сфере.
В ходе беседы Волков поблагодарил Матвиенко за содействие в строительстве хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы. "Эта больница очень важна для наших жителей. Современный многопрофильный хирургический стационар позволит на более высоком уровне организовать оказание медицинской помощи детям", - подчеркнул глава Мордовии.
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Республика МордовияВладимир ВолковРеспублика МордовияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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