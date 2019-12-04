Волков рассказал Матвиенко о реализации нацпроектов в республике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Глава Глава Мордовии Владимир Волков рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о реализации национальных проектов в республике, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе беседы, состоявшейся в Москве во вторник, обсуждалось софинансирование расходных обязательств республики по нацпроектам из федерального бюджета и рассматривались вопросы социально-экономического развития Мордовии.

Волков сообщил, что, согласно предварительным итогам 2019 года, рост объемов промышленного производства в Мордовии составит 117%. "Это существенно выше среднего уровня. По данному показателю регион может стать одним из лидеров", - отметила Матвиенко.

Глава Мордовии рассказал о достигнутой положительной динамике в области сельского хозяйства, в частности, в сфере мясомолочного производства. "Рост объемов производства АПК за 10 месяцев текущего года составил 108%, производства молока - 104%. Сейчас строим ещё 8 больших животноводческих комплексов", - отметил Волков.

При обсуждении реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" глава Мордовии проинформировал, что в этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем в предыдущем. Также на встрече говорили о решении вопросов, возникающих в ходе долевого строительства в жилищной сфере.