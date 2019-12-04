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2019-12-04T09:28+0300
https://ria.ru/20191204/1561940262.html
В правительстве рассказали о легализации онлайн-продажи драгоценностей
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РИА Новости

В правительстве рассказали о легализации онлайн-продажи драгоценностей

09:28 04.12.2019
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© Depositphotos / prg0383Ювелирные украшения
Ювелирные украшения
© Depositphotos / prg0383
Ювелирные украшения. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ действительно легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений и драгоценных камней, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
В распоряжении агентства оказалось постановление правительства, разрешающее такие дистанционные продажи при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.
"Да, это так. Подтверждаю", - сказал Осипов РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить подписание документа.
Он дополняет правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом, согласно которому теперь допускаются такие продажи ювелирных изделий, а также сертифицированных ограненных драгоценных камней с учетом особенностей, установленных законодательством РФ.
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Эти особенности установлены законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и заключаются в обязательном наличии оттиска пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификата на каждый драгоценный камень при их продаже, говорится в пояснительной записке к документу.
На практике многие ювелирные магазины уже работали через интернет, включая известные бренды, пользуясь тем, что закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" не содержит прямого запрета на такую торговлю, а Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность только за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, но не ювелирными изделиями.
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Олег ОсиповРоссияЭкономика
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