В правительстве рассказали о легализации онлайн-продажи драгоценностей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ действительно Правительство РФ действительно легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений и драгоценных камней, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

В распоряжении агентства оказалось постановление правительства, разрешающее такие дистанционные продажи при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

"Да, это так. Подтверждаю", - сказал Осипов РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить подписание документа.

Он дополняет правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом, согласно которому теперь допускаются такие продажи ювелирных изделий, а также сертифицированных ограненных драгоценных камней с учетом особенностей, установленных законодательством РФ.

Эти особенности установлены законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и заключаются в обязательном наличии оттиска пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификата на каждый драгоценный камень при их продаже, говорится в пояснительной записке к документу.