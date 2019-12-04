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2019-12-04T04:59+0300
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Правительство легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений
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РИА Новости

Правительство легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений

03:31 04.12.2019 (обновлено: 04:59 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений: она будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Соответствующее постановление 30 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Постановление дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом: "на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ".
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Указанные особенности установлены законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и заключаются в обязательном наличии оттиска пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификата на каждый драгоценный камень при их продаже, говорится в пояснительной записке к документу.
Действующие правила продажи товаров дистанционным способом запрещают онлайн-продажу продукции, товаров и услуг, которые ограничены в свободном обороте. Их перечень был определен указом президента еще в 1992 году, к ним относятся, в том числе, драгоценные металлы, драгоценные камни и любые изделия из них.
На практике многие ювелирные магазины работают через интернет, включая известные бренды, пользуясь тем, что закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" не содержит прямого запрета на такую торговлю, а Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность только за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, но не ювелирными изделиями.
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