Правительство легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений

Цветные камни дорожают быстрее бриллиантов. Кому по зубам такие инвестиции? Цена на цветные камни в последние десять лет росла быстрее, чем на бриллианты. Некоторые рубины в перерасчете за карат даже их обогнали. Однако с точки зрения инвестиционной привлекательности, равных бриллиантам нет, полагают эксперты.