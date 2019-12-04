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В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Перми
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РИА Новости

В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Перми

08:50 04.12.2019 (обновлено: 10:51 04.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 4 дек – РИА Новости. Жизни и здоровью сотрудника Росгвардии Пермского края, который был ранен при задержании местного жителя, стрелявшего по прохожим, нет, ему оказана медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии региона.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
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"Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину", - рассказали РИА Новости в управлении.
По данным ведомства, один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение.
"По предварительной информации, незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственных органов. Раненому росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет", - пояснили агентству в ведомстве.
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