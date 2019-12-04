В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Перми

"По предварительной информации, незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственных органов. Раненому росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет", - пояснили агентству в ведомстве.