В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Перми

УФА, 4 дек – РИА Новости. Жизни и здоровью сотрудника Росгвардии Пермского края, который был ранен при задержании местного жителя, стрелявшего по прохожим, нет, ему оказана медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии региона.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
"Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину", - рассказали РИА Новости в управлении.
По данным ведомства, один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение.
"По предварительной информации, незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственных органов. Раненому росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет", - пояснили агентству в ведомстве.