В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Амурской области в аквапарке едва не утонул девятилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Инцидент произошел в одном из водно-развлекательных комплексов Благовещенска, где пятеро детей отмечали день рождения одного из них. За ними присматривали взрослые.
Один из мальчиков не умел плавать, но зашел в бассейн, пока взрослые отвлеклись. Ребенок начал тонуть и погрузился на дно.
Инструктор-спасатель нырнул за ним, однако мальчик пробыл под водой слишком долго. В результате он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.
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