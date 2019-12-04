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В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка
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РИА Новости

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

08:48 04.12.2019 (обновлено: 11:25 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Амурской области в аквапарке едва не утонул девятилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Инцидент произошел в одном из водно-развлекательных комплексов Благовещенска, где пятеро детей отмечали день рождения одного из них. За ними присматривали взрослые.
Один из мальчиков не умел плавать, но зашел в бассейн, пока взрослые отвлеклись. Ребенок начал тонуть и погрузился на дно.
Инструктор-спасатель нырнул за ним, однако мальчик пробыл под водой слишком долго. В результате он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета России
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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