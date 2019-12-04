В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

Один из мальчиков не умел плавать, но зашел в бассейн, пока взрослые отвлеклись. Ребенок начал тонуть и погрузился на дно.

Инструктор-спасатель нырнул за ним, однако мальчик пробыл под водой слишком долго. В результате он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.