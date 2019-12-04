В Сургуте умерла одна из пострадавших при пожаре в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Жительница Жительница Сургута (ХМАО), пострадавшая при пожаре в многоквартирном доме в конце ноября, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения, таким образом, число погибших в результате случившегося возросло до двух.

Пожар произошел 25 ноября в многоквартирном деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 27 человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей. Погиб взрослый мужчина, еще пятерым жильцам понадобилась госпитализация, три человека находились в тяжелом состоянии.

"Одна из пострадавших в пожаре в поселке Дорожный скончалась в Сургутской городской клинической больнице. Двое пациентов продолжают лечение, их состояние удовлетворительное", - сказал представитель департамента.

По данным окружной телерадиокомпании "Югра", погибшая - супруга мужчины, который погиб сразу после пожара. Она около недели находилась в состоянии искусственной комы.