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В Сургуте умерла одна из пострадавших при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Сургуте умерла одна из пострадавших при пожаре в жилом доме

08:22 04.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Жительница Сургута (ХМАО), пострадавшая при пожаре в многоквартирном доме в конце ноября, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения, таким образом, число погибших в результате случившегося возросло до двух.
Пожар произошел 25 ноября в многоквартирном деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 27 человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей. Погиб взрослый мужчина, еще пятерым жильцам понадобилась госпитализация, три человека находились в тяжелом состоянии.
"Одна из пострадавших в пожаре в поселке Дорожный скончалась в Сургутской городской клинической больнице. Двое пациентов продолжают лечение, их состояние удовлетворительное", - сказал представитель департамента.
По данным окружной телерадиокомпании "Югра", погибшая - супруга мужчины, который погиб сразу после пожара. Она около недели находилась в состоянии искусственной комы.
Ранее в администрации Сургута сообщали, что жильцам сгоревшего дома начали предоставлять новые квартиры. Кроме того, власти автономного округа приняли решение направить суммарно 2,5 миллиона рублей пострадавшим при пожаре, а также семье погибшего мужчины.
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