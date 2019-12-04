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Попавший в ДТП в Подмосковье автобус принадлежал балету из Костромы
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РИА Новости

Попавший в ДТП в Подмосковье автобус принадлежал балету из Костромы

08:13 04.12.2019 (обновлено: 08:16 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Восемь человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Подмосковье пассажирского автобуса, следовавшего из белорусского Гродно в Кострому, и грузовика, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что автобус принадлежит "Русскому национальному балету "Кострома".
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе два водителя. Людей доставили в гостиницу "Матвеевское", которая находится в километре от места ДТП.
Размещенные в гостинице будут отправлены резервным автобусом к месту назначения, отметил собеседник агентства.
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
1 декабря, 12:15
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МЧС РФМосковская областьКостромаПроисшествия
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