В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом

"На 24-м километре трассы М1 автобус, следовавший из Гродно в Кострому, столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находились 48 человек, в том числе два водителя. Людей доставили в гостиницу "Матвеевское", которая находится в километре от места ДТП.