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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом

01:32 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении автобуса, следовавшего из Белоруссии, с грузовиком на федеральной трассе М1 в городском округе Одинцово Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На 24-м километре трассы М1 автобус, следовавший из Гродно в Кострому, столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находились 48 человек, в том числе два водителя. Людей доставили в гостиницу "Матвеевское", которая находится в километре от места ДТП.
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МЧС РФМосковская областьБелоруссияПроисшествия
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