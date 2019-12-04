Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев

"Уровень образованности, до которого докатилась Украина, не то что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает", — пишет Компан.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что царская Россия якобы "столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки нашего народа развивать собственную науку, культуру и искусство". Такой же политики якобы придерживалась и советская власть, которая "переманивала лучшие умы и яркие таланты" с Украины, утверждает эксперт.

При этом Компан посетовал, что после 28 лет "независимости и Майданов" украинские власти продолжают "дело Ленина — Сталина", в то время как страна "очень быстро погружается во мрак незнания, необразованности и отсталости".

"Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне", — считает эксперт.