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2019-12-04T05:57+0300
https://ria.ru/20191204/1561938531.html
Дума Хабаровского края выбрала сенатором члена ЛДПР Безденежных
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РИА Новости

Дума Хабаровского края выбрала сенатором члена ЛДПР Безденежных

05:57 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Дума Хабаровского края в среду выбрала своим представителем в Совете федерации члена ЛДПР Сергея Безденежных, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.
Хабаровские депутаты в октябре избрали своим представителем в Совфеде члена ЛДПР Дмитрия Приятнова, но через неделю он написал заявление о сложении полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Совет федерации в конце ноября досрочно прекратил его полномочия. До Приятнова краевой парламент в СФ 24 года представлял Виктор Озеров.
"Депутаты на заседании избрали Безденежных своим представителем в Совет федерации. За него проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на заседании", - сказал собеседник агентства.
Безденежных Сергей Вячеславович родился 25 августа 1979 года в городе Амурск Хабаровского края. В 2009 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2005 по 2006 год работал юристом в ООО "Алькума", в 2006 году возглавил предприятие.
В 2007 году стал председателем совета директоров торговой сети "КМ" в Хабаровском крае. В 1994 году вступил в ЛДПР. С 1998 по 2000 год на общественных началах работал помощником депутата Госдумы Сергея Семенова. С 2005 по 2014 год на общественных началах работал помощником депутатов думы Хабаровского края Николая Мистрюкова и Вячеслава Фургала. В 2014 и 2019 годах избирался региональным депутатом.
Сейчас является председателем комитета краевой думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, членом комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, заместителем руководителя фракции ЛДПР.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
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Совет Федерации РФЛДПРХабаровский крайПолитика
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