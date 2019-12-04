Дума Хабаровского края выбрала сенатором члена ЛДПР Безденежных

ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Дума Дума Хабаровского края в среду выбрала своим представителем в Совете федерации члена ЛДПР Сергея Безденежных, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.

Хабаровские депутаты в октябре избрали своим представителем в Совфеде члена ЛДПР Дмитрия Приятнова, но через неделю он написал заявление о сложении полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Совет федерации в конце ноября досрочно прекратил его полномочия. До Приятнова краевой парламент в СФ 24 года представлял Виктор Озеров.

"Депутаты на заседании избрали Безденежных своим представителем в Совет федерации. За него проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на заседании", - сказал собеседник агентства.

Безденежных Сергей Вячеславович родился 25 августа 1979 года в городе Амурск Хабаровского края. В 2009 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2005 по 2006 год работал юристом в ООО "Алькума", в 2006 году возглавил предприятие.

В 2007 году стал председателем совета директоров торговой сети "КМ" в Хабаровском крае. В 1994 году вступил в ЛДПР. С 1998 по 2000 год на общественных началах работал помощником депутата Госдумы Сергея Семенова. С 2005 по 2014 год на общественных началах работал помощником депутатов думы Хабаровского края Николая Мистрюкова и Вячеслава Фургала. В 2014 и 2019 годах избирался региональным депутатом.