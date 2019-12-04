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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
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РИА Новости

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

03:24 04.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в районе российских южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду в 10.25 (2.25 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43,1 градуса северной широты и 148,2 градуса восточной долготы – в 221 километре восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 12 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, тревога цунами не объявлялась.
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