У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

"Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду в 10.25 (2.25 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43,1 градуса северной широты и 148,2 градуса восточной долготы – в 221 километре восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 12 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.