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https://ria.ru/20191204/1561936775.html
Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
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РИА Новости

Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз

01:18 04.12.2019
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.
"Лидеры приветствовали недавнее увеличение странами-членами НАТО объема выделяемых на безопасность средств и сошлись на том, что альянсу необходимо быть единым перед лицом новых и усиливающихся угроз", - отмечается в заявлении.
Джонсон и Трамп, которые принимают в эти дни участие в юбилейном саммите НАТО, подчеркнули важность альянса для коллективной безопасности.
Джонсон также проинформировал Трампа о результатах состоявшейся ранее встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом.
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