МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД

КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Украинский МИД заявил о получении от венгерской стороны ответа, что парламент Венгрии не принимал обращений в Госдуму РФ относительно объединения усилий в защите прав национальных меньшинств на Украине, как об этом ранее говорил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее Володин сказал, что парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине. Вопрос защиты прав нацменьшинств на Украине обсуждался в ходе встречи Володина со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. По словам спикера Госдумы, такая же позиция у Польши и Румынии.

"В этой связи наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - цитирует украинский МИД слова своего пресс-секретаря Екатерины Зеленко.

Она подчеркнула, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, "которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы".