ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России до конца года получат 27 боевых машин из состава комплексов ПВО "Панцирь-С" и один комплекс из состава системы С-350, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.
"В настоящее время в 2019 году спланирована поставка 27 боевых машин "Панцирь-С" и одного комплекса из состава зенитной ракетной системы С-350 в учебный центр Военной академии Воздушно-космической обороны", - сказал Юдин в интервью газете "Красная звезда".
Он сообщил, что за 2019 год дежурные силы по противовоздушной обороне 234 раза привлекались к обеспечению безопасности международных и государственных мероприятий, в том числе с участием президента РФ и глав иностранных государств.
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