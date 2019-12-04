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РИА Новости

ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"

00:03 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России до конца года получат 27 боевых машин из состава комплексов ПВО "Панцирь-С" и один комплекс из состава системы С-350, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.
"В настоящее время в 2019 году спланирована поставка 27 боевых машин "Панцирь-С" и одного комплекса из состава зенитной ракетной системы С-350 в учебный центр Военной академии Воздушно-космической обороны", - сказал Юдин в интервью газете "Красная звезда".
Он сообщил, что за 2019 год дежурные силы по противовоздушной обороне 234 раза привлекались к обеспечению безопасности международных и государственных мероприятий, в том числе с участием президента РФ и глав иностранных государств.
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Новое оружие РоссииАндрей ЮдинВоздушно-космические силы РоссииКрасная звездаПанцирь-С1Россия
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