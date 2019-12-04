Эксперты рассказали, куда поедут туристы на Рождество в декабре

Елка на Староместской площади в Праге

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какие страны отправятся российские путешественники на Рождество 25 декабря, Туроператоры рассказали, в какие страны отправятся российские путешественники на Рождество 25 декабря, сообщает АТОР.

Больше всего путевок на последнюю неделю декабря было продано в Италию, говорят эксперты ассоциации. Причина – рост количества чартеров. Путешественники приобретают и экскурсионные туры, и горнолыжные.

Чехия – на втором месте по популярности, Австрия – на третьем.

В десятку самых востребованных направлений также вошли Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия.