Эксперты рассказали, куда поедут туристы на Рождество в декабре

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какие страны отправятся российские путешественники на Рождество 25 декабря, сообщает АТОР.
Больше всего путевок на последнюю неделю декабря было продано в Италию, говорят эксперты ассоциации. Причина – рост количества чартеров. Путешественники приобретают и экскурсионные туры, и горнолыжные.
Чехия – на втором месте по популярности, Австрия – на третьем.
В десятку самых востребованных направлений также вошли Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия.
В этом году растет интерес к коротким турам в Скандинавские страны, отмечают туроператоры. Относительно невысокие цены и близкое расстояние позволили на четверть увеличить спрос на поездки в страны Прибалтики.
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