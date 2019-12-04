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Туризм
2019-12-04T06:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561927486.html
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на Рождество в декабре
https://cdn22.img.ria.ru/images/134665/89/1346658909_0:185:3500:2154_1036x0_80_0_0_cb2cc2ebebc514d83158f7b6d29942c1.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, куда поедут туристы на Рождество в декабре

06:38 04.12.2019
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© REUTERS / David W CernyЕлка на Староместской площади в Праге
Елка на Староместской площади в Праге
© REUTERS / David W Cerny
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какие страны отправятся российские путешественники на Рождество 25 декабря, сообщает АТОР.
Больше всего путевок на последнюю неделю декабря было продано в Италию, говорят эксперты ассоциации. Причина – рост количества чартеров. Путешественники приобретают и экскурсионные туры, и горнолыжные.
Чехия – на втором месте по популярности, Австрия – на третьем.
В десятку самых востребованных направлений также вошли Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия.
В этом году растет интерес к коротким турам в Скандинавские страны, отмечают туроператоры. Относительно невысокие цены и близкое расстояние позволили на четверть увеличить спрос на поездки в страны Прибалтики.
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