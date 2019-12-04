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РИА Наука
2019-12-04T10:39+0300
https://ria.ru/20191204/1561920260.html
Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти
https://cdn21.img.ria.ru/images/155330/25/1553302544_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_540d86eccf0e063c4f4853476411a13d.jpg
РИА Новости

Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти

09:00 04.12.2019 (обновлено: 10:39 04.12.2019)
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© AP Photo / Patrick Semansky Разлив нефти в Мексиканском заливе
 Разлив нефти в Мексиканском заливе
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) совместно с коллегами из РАН разработали новый экологически безопасный и полностью биоразлагаемый сорбент для очистки окружающей среды от разливов нефти и нефтепродуктов. Результаты исследования опубликованы в "European Polymer Journal".
По словам экспертов, материал для сбора нефти и нефтепродуктов является инновационной разработкой и по характеристикам не уступает мировым аналогам. Его преимущество в контролируемой биоразлагаемости в течение 1-2 месяцев после использования в среде сорбата (растворяемого вещества, в данном случае нефти).
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Ученые отметили, что это стало возможным за счет состава и способа создания материала. Сорбент представляет собой нетканый волокнистый материал на основе природных биополимеров, полученных с помощью передовой технологии электроформования, которая делает материал ультратонким.

"Сочетание биополимерных волокон диаметром от долей до нескольких микрометров позволяет получить нетканый материал с огромной поверхностью (до 100 квадратных метров на 1 грамм) и порами различного размера (от нескольких единиц до нескольких десятков микрометров), что позволяет сорбировать большое количество нефти и нефтепродуктов", - прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии" РЭУ им. Г.В. Плеханова" Анатолий Ольхов.

Исследователи объяснили, что биодеградация (разложение) сорбента протекает достаточно быстро за счет специальных микроорганизмов. Они содержатся в нефти, сорбированной в природных условиях, и легко утилизируют природный биополимер. Это исключает стадию отжима сорбента с целью отделения нефти. Возможна лишь фильтрация сорбата от частиц полимера и грязи. В результате вторичная переработка нефти становится более технологичной и экономически выгодной.
Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов. Как материал, он подойдет для фильтрующей загрузки очистных установок при обработке нефтесодержащих сточных вод и промышленных стоков, а также в фильтрах для улавливания паров нефтепродуктов из воздуха.
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Сейчас коллектив РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с лабораторией диффузионных явлений в полимерных системах Федерального исследовательского центра "Химическая физика" РАН нарабатывает достаточное количество материала для комплексных полупромышленных испытаний, чтобы совершенствовать технологию и конструктивные элементы.
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