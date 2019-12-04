Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) совместно с коллегами из РАН разработали новый экологически безопасный и полностью биоразлагаемый сорбент для очистки окружающей среды от разливов нефти и нефтепродуктов. Результаты исследования опубликованы в Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) совместно с коллегами из РАН разработали новый экологически безопасный и полностью биоразлагаемый сорбент для очистки окружающей среды от разливов нефти и нефтепродуктов. Результаты исследования опубликованы в "European Polymer Journal"

По словам экспертов, материал для сбора нефти и нефтепродуктов является инновационной разработкой и по характеристикам не уступает мировым аналогам. Его преимущество в контролируемой биоразлагаемости в течение 1-2 месяцев после использования в среде сорбата (растворяемого вещества, в данном случае нефти).

Ученые отметили, что это стало возможным за счет состава и способа создания материала. Сорбент представляет собой нетканый волокнистый материал на основе природных биополимеров, полученных с помощью передовой технологии электроформования, которая делает материал ультратонким.

"Сочетание биополимерных волокон диаметром от долей до нескольких микрометров позволяет получить нетканый материал с огромной поверхностью (до 100 квадратных метров на 1 грамм) и порами различного размера (от нескольких единиц до нескольких десятков микрометров), что позволяет сорбировать большое количество нефти и нефтепродуктов", - прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии" РЭУ им. Г.В. Плеханова" Анатолий Ольхов.

Исследователи объяснили, что биодеградация (разложение) сорбента протекает достаточно быстро за счет специальных микроорганизмов. Они содержатся в нефти, сорбированной в природных условиях, и легко утилизируют природный биополимер. Это исключает стадию отжима сорбента с целью отделения нефти. Возможна лишь фильтрация сорбата от частиц полимера и грязи. В результате вторичная переработка нефти становится более технологичной и экономически выгодной.

Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов. Как материал, он подойдет для фильтрующей загрузки очистных установок при обработке нефтесодержащих сточных вод и промышленных стоков, а также в фильтрах для улавливания паров нефтепродуктов из воздуха.