Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что в детстве мечтал стать машинистом поезда или экскаваторщиком, и машины производили на него неизгладимое впечатление.
"В детстве и начальной школе я хотел быть либо экскаваторщиком, либо машинистом поезда. Это мне всегда казалось очень интересным. Мы с друзьями ходили на Киевскую железную дорогу, которая проходила недалеко от дома, и там подолгу сидели на насыпи, смотрели на поезда, считали вагоны", - сказал Рябков в интервью ПИР-Центру.
Дипломат поделился, что "экскаватор меня заинтересовал как чудо техники". "Эти машины производили на меня неизгладимое впечатление", - отметил он.
При этом Рябков признался, что тягу к международным отношениям он почувствовал в довольно раннем возрасте.
Мне было 12-13 лет, когда я начал читать в газете "Правда" информацию о международных событиях. Потом я сам напросился вести политинформацию в школе. Записался в "Интерклуб" во Дворце пионеров. При этом моя семья никакого отношения к этой сфере не имела: отец был морским военным врачом, а мать медсестрой. Интерес к международным отношениям возник у меня спонтанно, перерос в увлечение, а потом - в профессию.
Рябков поделился, что, несмотря на детские мечты, никогда не жалел о выборе профессии.
"Наоборот, я считаю себя редким счастливчиком, поскольку я занимаюсь любимейшим делом и еще и деньги за это получаю", - заключил он.