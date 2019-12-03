Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда

Мне было 12-13 лет, когда я начал читать в газете "Правда" информацию о международных событиях. Потом я сам напросился вести политинформацию в школе. Записался в "Интерклуб" во Дворце пионеров. При этом моя семья никакого отношения к этой сфере не имела: отец был морским военным врачом, а мать медсестрой. Интерес к международным отношениям возник у меня спонтанно, перерос в увлечение, а потом - в профессию.