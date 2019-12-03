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РИА Новости

Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда

23:52 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что в детстве мечтал стать машинистом поезда или экскаваторщиком, и машины производили на него неизгладимое впечатление.
"В детстве и начальной школе я хотел быть либо экскаваторщиком, либо машинистом поезда. Это мне всегда казалось очень интересным. Мы с друзьями ходили на Киевскую железную дорогу, которая проходила недалеко от дома, и там подолгу сидели на насыпи, смотрели на поезда, считали вагоны", - сказал Рябков в интервью ПИР-Центру.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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Дипломат поделился, что "экскаватор меня заинтересовал как чудо техники". "Эти машины производили на меня неизгладимое впечатление", - отметил он.
При этом Рябков признался, что тягу к международным отношениям он почувствовал в довольно раннем возрасте.

Мне было 12-13 лет, когда я начал читать в газете "Правда" информацию о международных событиях. Потом я сам напросился вести политинформацию в школе. Записался в "Интерклуб" во Дворце пионеров. При этом моя семья никакого отношения к этой сфере не имела: отец был морским военным врачом, а мать медсестрой. Интерес к международным отношениям возник у меня спонтанно, перерос в увлечение, а потом - в профессию.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Сергей Рябков
заместитель министра иностранных дел России
Рябков поделился, что, несмотря на детские мечты, никогда не жалел о выборе профессии.
"Наоборот, я считаю себя редким счастливчиком, поскольку я занимаюсь любимейшим делом и еще и деньги за это получаю", - заключил он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
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МИД РФСергей РябковРоссияОбщество
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